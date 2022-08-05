الكرملين يرجح أن يبحث بوتين وأردغان مسألة انضمام تركيا إلى "بريكس"

رجح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن يبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان مسألة انضمام تركيا إلى مجموعة "بريكس" في محادثات اليوم في سوتشي.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "أما بالنسبة لدول مجموعة "بريكس" (روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل)، في الواقع لا يمكن استبعاد أن يناقش الرئيسان هذا الموضوع، لكن لا توجد خطط خاصة بهذا الصدد اليوم".

وردا على سؤال حول ما إذا ستجري مناقشة اتفاقية مونترو في اجتماع اليوم بين بوتين وأردوغان، قال المتحدث باسم الكرملين: "لا يوجد شيء للمناقشة هنا. اتفاقية مونترو هي حجر الزاوية وعنصر مهم للغاية في الإطار القانوني المعقد لجميع بلدان البحر الأسود، بما في ذلك علاقاتنا مع تركيا. لا يوجد شيء للمناقشة هنا، الاتفاقية سارية المفعول".

كذلك أوضح بيسكوف بناء على طلب أحد الصحفيين، سبب عدم رفع علمي الدولة لروسيا وتركيا في مدينة سوتشي الروسية حيث تعقد محادثات القمة بين بوتين وأردوغان، وقال: "وفقا لممارسات البروتوكول لدينا، يتم تعليق الأعلام (في الشوارع) خلال زيارة دولة، واليوم ستكون هناك زيارة عمل للسيد أردوغان، والتي لا تنص على تزيين المدن بالأعلام الوطنية".

المصدر: تاس