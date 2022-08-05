الهند ترفع سعر الفائدة إلى 5.4 % في ثالث زيادة منذ مايو

رفع البنك المركزي الهندي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.4٪ في ثالث زيادة من نوعها منذ مايو، حيث يركز البنك على احتواء التضخم في البلاد.

وتوقع محافظ البنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، أن يبلغ معدل التضخم 6.7٪ في نهاية هذه السنة المالية.

وقال في بيان عقب اجتماع لجنة المراقبة بالبنك إن يونيو هو الشهر السادس على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم مستوى تحمل البنك المركزي عند 6٪، مبينا أن اللجنة قررت الاستمرار في التركيز على سحب الترتيبات التيسيرية لضمان بقاء التضخم ضمن الهدف للمضي قدما مع دعم النمو.

وأشار إلى أن: "البيئة الاقتصادية والمالية العالمية تدهورت مع التأثير المشترك لتشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم والحرب في أوكرانيا، مما زاد من مخاطر حدوث ركود".

هذا وانخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، عند 79.05 روبية مقابل دولار أمريكي واحد. وعزا داس ضعفها إلى ارتفاع الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

المصدر: AP