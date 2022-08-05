إتمام عملية بيع مرتبطة بمشغل الاتصالات الرئيسي في الجزائر

أعلنت شركة "فيون" (Veon)، في بيان اليوم، أنها أتمت بيع حصتها في شركة "جازي" (Djezzy)، المشغل الرئيسي لسوق الهاتف المحمول في الجزائر، مقابل 682 مليون دولار.

وجاء في بيان: "VEON Ltd، المشغل الرقمي العالمي الذي يوفر اتصالات وخدمات متقاربة تعلن أنها استلمت نحو 682 مليون دولار بعد إتمام بيع حصتها في Djezzy الجزائري. تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية VEON المعلنة سابقا لتحسين محفظتها".

وفي وقت سابق أشارت وسائل إعلام إلى أن "فيون" قررت بيع حصتها في "جازي" للدولة الجزائرية التي تمتلك حصة 51 بالمئة.

وتمتلك مجموعة "فيون" حصص في شركات اتصالات ببلدان في رابطة الدول المستقلة وآسيا وإفريقيا، ومنها في روسيا، حيث تملك حصة في شركة "فيمبل للاتصالات".

المصدر: RT + برايم