كازاخستان تستبدل الأدوية المستوردة من أوكرانيا بأخرى من عدة دول بينها مصر

أعلن يرخات إسكالييف، رئيس مجلس إدارة شركة الصيدلة "LLP" في كازاخستان، أن بلاده استبدلت أدوية كانت تستوردها من أوكرانيا بأدوية هندية ومصرية وأوروبية.

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وقال إسكالييف في مؤتمر صحفي: "في البداية، عندما وقعت الأحداث (العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا)، وفقا للقوة القاهرة، تم إنهاء العمل مباشرة مع غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية. وقد اشترينا نحو 19 حاوية (من الأدوية)، تم استبدالها بالهندية والمصرية والأوروبية بشكل جزئي".

وكان وزير الصحة الكازاخستاني، أزهر جنيات، قد أوضح في أبريل الماضي أن بلاده أنهت عقودا من جانب واحد مع أوكرانيا لتوريد الأدوية بسبب إغلاق الشركات هناك واستحالة توصيل الأدوية، مشيرا إلى أن كازخستان كانت تستورد 25 نوعا من الادوية من أوكرانيا.

ولفت أيضا إلى ان شركة الصيدلة التي يتولى إدارتها تعمل على شراء ست حاويات حاليا، وقد تم اتخاذ جميع القرارات، ولا يوجد خلل في توريد الأدوية.

المصدر: سبوتنيك