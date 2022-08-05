لبنان.. جمعية المصارف تعلن الإضراب العام

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، أن البنوك ستبدأ إضرابا عن العمل اعتبارا من الاثنين 8 أغسطس، بسبب تزايد "المواقف المضرة والشعبویة على حساب الاقتصاد".

وقالت الجمعية في بيان: "هذا الموقف جاء استغرابا لتجاهل البعض من المكلفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختياريا لهم وليس إلزاميا، وعندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جذرية تتناول حريات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، ما يحدث بالغ الضرر ليس للقيمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين".

واعتبرت الجمعية أن "هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدا لم يعد مقبولا، وهي لم تعد تستطع أن تتحمل المواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد"، مطالبة الجميع التعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.



المصدر: LBCI



