أسعار النفط في المنطقة الخضراء

عادت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى الارتفاع وذلك بعد انخفاض استمر يومين بسبب بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام.

وبحلول الساعة 09:24 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر المقبل للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.53% إلى 94.62 دولار للبرميل. ويتم تداول الخام دون مستوى 95 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 14 يوليو 2022.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.75% إلى 89.19 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التدوالات، وجرى تداول الخام الأمريكي دون مستوى 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 21 فبراير 2022.

المصدر: برايم