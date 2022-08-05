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أسعار النفط في المنطقة الخضراء

مال وأعمال

أسعار النفط في المنطقة الخضراء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عادت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى الارتفاع وذلك بعد انخفاض استمر يومين بسبب بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام.

وبحلول الساعة 09:24 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر المقبل للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.53% إلى 94.62 دولار للبرميل. ويتم تداول الخام دون مستوى 95 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 14 يوليو 2022.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.75% إلى 89.19 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التدوالات، وجرى تداول الخام الأمريكي دون مستوى 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 21 فبراير 2022.

المصدر: برايم

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