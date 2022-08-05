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إثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا

مال وأعمال

إثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا
AP
أرشيف
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أفاد السفير الإثيوبي في روسيا، أليمايهو تيغينو، بأن بلاده تستأنف اعتبارا من 23 أغسطس الجاري الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا، مضيفا أنه من المقرر إجراء ما يصل إلى 3 رحلات أسبوعيا.

وقال السفير في حديثه لوكالة "نوفوستي": "نستأنف الرحلات الجوية ابتداء من 23 أغسطس الجاري، وستكون هناك 3 رحلات جوية أسبوعيا".

وأوضح أن الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وعاصمة إثيوبيا أديس أبابا، توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا. 

وذكر الدبلوماسي الإثيوبي سابقا أن الخطوط الجوية الإثيوبية تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الرحلات الجوية في مختلف الاتجاهات، مشيرا إلى أن هذه الشركة الجوية بالذات قامت بنقل الشحنات من إفريقيا إلى روسيا خلال الجائحة.

المصدر: نوفوستي

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