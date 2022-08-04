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الشروق: هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لقرض بقيمة 20 مليار جنيه

مال وأعمال

الشروق: هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لقرض بقيمة 20 مليار جنيه
Gettyimages.ru
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نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر قولها إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاطبت أحد البنوك الحكومية لمضاعفة قيمة قرض تسعى الهيئة للحصول عليه إلى 20 مليار جنيه.

وقالت المصادر إنه يجري حاليا دراسة طلب القرض التمويلي المتعلق بإنشاء بنية تحتية في منطقتي السخنة وشرق بورسعيد لاقامة مشروعات الهيدروجين.
وتبلغ مدة القرض 20 عاما وسيكون بضمانة من وزارة المالية.
وأعلنت الهيئة فى مايو الماضي عن توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه فى أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، فى اطار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة السخنة بأن تكون مركزا إقليميا رائدا فى صناعات الهيدروجين الأخضر.

المصدر: الشروق المصرية

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