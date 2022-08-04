رويترز: السعودية والإمارات تدخران طاقة إنتاج نفط فائضة لأزمة محتملة في الشتاء

أفادت مصادر مطلعة بأن السعودية والإمارات على استعداد لضخ "زيادة كبيرة" في إنتاج النفط إذا واجه العالم أزمة إمدادات حادة هذا الشتاء، ويأتي ذلك بعد يوم من اجتماع مجموعة "أوبك".

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وعندما قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، رفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط، كسرت أحد القواعد بإشارة نادرة إلى فائض الطاقة الإنتاجية للمجموعة.

وأشار البيان إلى توفر طاقة إنتاج فائضة "محدودة للغاية"، قائلا إن ذلك يعني أن هناك ثمة حاجة للحفاظ عليها تحسبا "لتعطيلات شديدة في الإمدادات".

وللوهلة الأولى، يعتبر هذا إقرارا بأن المملكة العربية السعودية، ليس لديها مجال تقريبا لزيادة الإنتاج ، كما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي.

وقالت ثلاثة مصادر، إن السعودية والإمارات يمكنهما ضخ كميات "أكثر بكثير" لكنهما ستفعلان ذلك فقط إذا تفاقمت أزمة الإمدادات. وأفاد أحد المصادر أنه "مع احتمال عدم توفر غاز في أوروبا هذا الشتاء، ومع احتمال فرض سقف لسعر مبيعات النفط الروسي في العام الجديد، فلا يمكن أن نضخ كل برميل نفط في السوق في الوقت الراهن".

ولم تحدد المصادر حجم أي زيادة، لكنها قالت إن السعودية والإمارات وبعض أعضاء "أوبك" الآخرين يمتلكون ما بين 2 و2.7 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وقال المصدر: الوقت الوحيد الذي يمكننا فيه إثبات أن لدينا طاقة إنتاج فائضة هو عندما يتعلق الأمر بأزمة طويلة الأمد"، مضيفا أن هذا سيحدث عندما ترفع دول "أوبك" الإنتاج.

وذكرت المصادر أن هذا قد يكون بحلول الشتاء على أقرب تقدير، في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الأزمة السياسية والاقتصادية بين روسيا العضو في "أوبك+" والغرب.

المصدر: رويترز