أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية تدخل مضيق الدردنيل.. شاهد إلى أين وصلت

دخلت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية "رازوني" (Razoni) مضيق الدردنيل اليوم الخميس في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو وبعد عبورها ستدخل المياه الدولية، وفقا لما ذكرته قناة TRT التركية.

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وبعد ظهر أمس الأربعاء، عبرت السفينة مضيق البوسفور وبحر مرمرة، وبعد أن تفقد السفينة فريق تفتيش مركز التنسيق المشترك تم السماح لسفينة الشحن بالاستمرار في الإبحار. وكان من المتوقع في وقت سابق أن تمر السفينة عبر مضيق الدردنيل مساء الأربعاء.

وانطلقت مطلع الأسبوع الجاري من ميناء أوديسا بأوكرانيا أول سفينة حاملة 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان، والسفينة تبحر تحت علم سيراليون. ويظهر من خدمة تتبع حركة السفن (marinetraffic) أن السفينة تتجه إلى ميناء طرابلس في لبنان.

ويمكن تتبع حركة السفينة من خلال الرابط التالي:

(www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:467899/zoom:10)

وفي 22 يوليو الماضي، تم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

المصدر: RT + تاس