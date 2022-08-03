مستوردو السودان يدعون للإضراب احتجاجا على "قرارات ارتجالية"

دعت الغرفة القومية للمستوردين السودانيين جميع أعضائها لوقف الاستيراد وسداد الرسوم الجمركية بدءا من الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على قرارات حكومية وصفتها "بالارتجالية".

وقالت الغرفة في بيان إن ذلك يأتي بهدف التوصل إلى تفاهمات مع وزارة المالية السودانية حول الزيادة التي تمت على سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة ٢٧ في المئة، ووصفت الغرفة تلك الزيادة بأنها تهدد قطاع المستوردين والقطاع الخاص، والاقتصاد السوداني عموما.

وأبدت الغرفة أسفها إزاء ما وصفتها بالقرارات الارتجالية والجائرة وغير المدروسة، وقالت إنها لم "تُشرك فيها" رغم أنها "طرف أصيل في تلك القرارات".

وضمنت تلك القرارات زيادات في سعر صرف العملات الأجنبية من 445 إلى 564 جنيها، وهو ما رأت الغرفة أنه سينعكس على الرسوم الجمركية بنسبة 30.8 في المئة.

وأشارت الغرفة إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا بشأن تلك القضايا.

المصدر: RT