مصر.. الدولار يقفز 6 قروش بالبنك المركزي ويسجل ثاني أعلى ارتفاع في التاريخ

ارتفع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات الأربعاء بنحو 6 قروش، مسجلا 19 جنيها و14 قرشا.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري ثاني أعلى ارتفاع له مقابل الجنيه المصري، حيث سبق أن سجل سعر الدولار في 20 ديسمبر 2016، أعلى ارتفاع له في التاريخ ليصل إلى مستوى الـ19.56 جنيه للبيع.

وتخطى سعر الدولار في البنك المركزي المصري، مستوى 19 جنيها، خلال تعاملات الأحد الماضي، أول أيام العمل في البنوك، فيما وصل سعره اليوم إلى 19.03 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

وتجاوز سعر الدولار في البنوك، مستوى 19 جنيها، بعد ارتفاع سعر بالبنك المركزي، مسجلا في بنكي الأهلي ومصر مستوى 19.05 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في بنكي الإسكندرية وقناة السويس ليسجل مستوى 19.03 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

وسجل اليوم سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 19.11 جنيه للشراء، ونحو 19.13 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 19.01 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، ليسجل 19.01 جنيه للشراء، و19.13 جنيه، فيما بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي مستوى الـ 19.07 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري