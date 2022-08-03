"غازبروم" تعلن استحالة استعادة توربين "السيل الشمالي-1"

أعلنت شركة "غازبروم" أن العقوبات المفروضة من قبل كندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا تجعل من المستحيل استعادة توربين "السيل الشمالي-1" الذي تم إصلاحه في كندا وهو الآن في ألمانيا.

وأضافت الشركة أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن شحن التوربين إلى روسيا بسبب تضارب الوضع الحالي مع التزامات شركة سيمنز.

"السيل الشمالي-1" هو الآن خط إمدادات الغاز الروسي الرئيسي إلى أوروبا. وبسبب الصعوبات في إعادة التوربينات من عمليتا الإصلاح والصيانة التي نشأت بعد فرض العقوبات ضد روسيا، اضطرت شركة "غازبروم" إلى تقليص الضخ، أولا إلى 40% من سعة خط أنابيب الغاز، ثم إلى 20%.

المصدر: نوفوستي