صفقة "شيميرا".. ملياردير مصري يعرض أسهمه للبيع في "بلتون" بـ619 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية أن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة لعرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة "بلتون" المالية القابضة بنهاية فترة سريانه اليوم، قد بلغت 259.121.821 سهما.

ويبلغ إجمالي قيمة العرض نحو 619.4 مليون جنيه، وفقا لعرض الشراء المقدم للاستحواذ على حد أقصى 90% من أسهم "بلتون".

وكان مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" المالية القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، قد وافق بإجماع الحاضرين على الاستجابة لعرض الشراء الإجباري من شركة "شيميرا للاستثمار" أو من خلال أي من شركاتها التابعة، للاستحواذ على أسهم شركة "بلتون" المالية القابضة مقابل سعر العرض 1.485 جنيه مصري للسهم الواحد، وذلك ببيع كل أو بعض الأسهم المملوكة لشركة "أوراسكوم" المالية القابضة في شركة "بلتون" المالية القابضة وعددها 259.121.683.

وأودعت البورصة المصرية عرض الشراء الإجباري المُقدم من شركة "شيمبي 1 إنفيستمنت إس بي في ريستر كتد ليمتد"، لشراء حتى عدد 417.130.874 سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة "بلتون" المالية القابضة، وبحد أدنى عدد 236.374.162 سهم، بنسبة 51% من أسهم رأس مال الشركة.

وأوضحت البورصة، أن سعر العرض بالنسبة للسهم يقدر بنحو 1.485 جنيه، على أن تبدأ فترة سريان العرض من يوم الخميس 21 يوليو 2022 ولمدة 10 أيام عمل وحتى نهاية جلسة تداول يوم 3 أغسطس.

ويتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري