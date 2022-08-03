نوفاك: قرار "أوبك+" سيسمح بتوفير طلب متزايد على النفط في السوق

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، بأن قرار مجموعة "أوبك+" سيسمح بتوفير طلب متزايد على النفط في السوق العالمية.

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وجاء التصريح تعليقا على قرار مجموعة "أوبك+" خلال اجتماعها اليوم بزيادة إنتاجها النفطي الشهر القادم (سبتمبر 2022) بواقع 100 ألف برميل يوميا.

وأضاف المسؤول الروسي أن الطلب العالمي على النفط عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع جائحة كورونا في العالم، والتي أثرت سلبا على الطلب في ظل إغلاق الأنشطة الاقتصادية.

ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي إلى وجود حالة من عدم اليقين في السوق النفطية، بما في ذلك اضطراب سلسلة إمداد النفط الروسي وحالات انتشار فيروس كورونا.

كما أشار نوفاك إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة في شهر أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق اليوم قررت مجموعة "أوبك+" زيادة إنتاجها النفطي الشهر القادم (سبتمبر 2022) بواقع 100 ألف برميل يوميا.

ووفقا للبيان النهائي عن الاجتماع فإن حصتي روسيا والسعودية من الزيادة ستكون 26 ألف برميل في اليوم لكل منهما، كذلك أشار البيان إلى أن موعد اجتماع "أوبك+" القادم سيكون في 5 سبتمبر 2022.

المصدر: برايم