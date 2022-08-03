الكرملين: روسيا تواصل السداد لأوكرانيا لقاء ترانزيت الغاز

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تفي بالتزاماتها بشأن سداد أموال ترانزيت الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأشار بيسكوف، خلال حديثه للصحفيين اليوم الأربعاء، إلى أن كييف تواصل قبول الأموال من موسكو لقاء الترانزيت على الرغم من اعتبارها أن روسيا "دولة معتدية".

وعن كمية الغاز التي يمكن ضخها عبر "السيل الشمالي-2" في حال إطلاقه، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأنه روسيا ستكون قادرة على إمداد أوروبا بنحو 27 مليار متر مكعب عبر المسار في حال إطلاقه.

وقال: "خصصت شركة "غازبروم" 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا للتسليم (عبر "السيل الشمالي-2) وقد تم إنفاق أموال ضخمة. وبالطبع في هذه الحالة يجب أن تفكر شركة "غازبروم" في ما هو مطلوب، ومرة ​​أخرى أود أن أدعوكم لتذكر تصريحات بوتين التي أدلى بها في طهران بأن شركة "غازبروم" ملزمة لفعل شيء ما لتعويض المال التي أنفقته، وبالتالي فإن نصف الـ55 مليار أي 27 مليار سيتم استخدامها في مشاريع بروسيا".

وأضاف المسؤول: "حتى لو تخيلنا في النهاية أننا سنقوم الآن بتشغيل (السيل الشمالي-2) فسنكون قادرين على ضخ 27 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام لا أكثر، لقد تم توجيه نصف الحجم المخصص للاستهلاك المحلي".

وتم بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" بشكل كامل، لكن تدشينه لم يتم حتى الآن. وتم إيقاف شهادته بالفعل تحت إشراف المستشار الألماني الحالي، أولاف شولتس في 22 فبراير الماضي بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: نوفوستي