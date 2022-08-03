"سيمنس" الألمانية تعلن عدم قدرتها على تسليم توربين "السيل الشمالي-1" لروسيا

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس إنرجي" كريستيان بروش في اجتماع مع المستشار الألماني، بأن وحدة التوربينات الخاصة بخط الأنابيب "السيل الشمالي-1" لم يتم تسليمها بعد إلى روسيا.

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وقال بروش في الاجتماع: "نحن مهتمون للغاية بإعادة التوربين إلى روسيا بدعم من الحكومة الألمانية، من وجهة نظرنا، جميع المستندات والوثائق الجمركية جاهزة، لكننا بحاجة إلى مشاركة العميل، أي شركة "غازبروم". لم نتسلم وثائق بعد. لذلك لا يمكننا شحن هذا التوربين الموجود هنا منذ أكثر من أسبوع".

بدوره أشار المستشار الألماني أولاف شولز إلى أنه لا توجد أسباب لعدم تسليم التوربين من طراز "سيمنس" إلى روسيا.

وكان المستشار الألماني قد وصل اليوم إلى مصنع "سيمنس" في "مولهايم أن در رور" بألمانيا لتفقد توربين "سيمنس" المخصص لخط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه ألمانيا من نقص في إمدادات الغاز.

وعلق التوربين في ألمانيا خلال عملية شحنه من كندا إلى روسيا، وحدث ذلك لأن الجانب الروسي لم يحصل على إذن لشحن التوربين، وفي 2 أغسطس الجاري، أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ولفجانج بوشنر بأن برلين لا تعرف مكان وجود توربين "سيمنس" الخاص بخط الأنابيب "السيل الشمالي-1".

المصدر: نوفوستي