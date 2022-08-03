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انخفاض أسعار النفط قبيل اجتماع "أوبك+"

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط قبيل اجتماع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط الأربعاء، بانتظار نتائج اجتماع مجموعة "أوبك+"، المزمع عقده اليوم، كما تترقب الأسواق تقرير المخزونات الأمريكية وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب.

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وبحلول الساعة 11:57 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.14% إلى 93.19 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.37% إلى 99.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ". 

وتتوقع الأسواق قيام مجموعة "أوبك+" بالإبقاء على مستويات الإنتاج خلال سبتمبر 2022 دون تغيير أو القيام بزيادة متواضعة بسبب توقعات الطلب الضعيفة ومخاوف حدوث ركود اقتصادي.

المصدر: RT + بلومبرغ

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