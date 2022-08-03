مؤسسة "روس آتوم" تتوقع الحصول على ترخيص بناء محطة الطاقة النووية "باكس 2" بهنغاريا قريبا

صرح أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" بأن مؤسسته تتوقع الحصول على الترخيص الرئيس لبناء محطة الطاقة النووية "باكس 2" في هنغاريا في الأشهر المقبلة.

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وقال ليخاتشيف بهذا الشأن: "بالنسبة إلى باكس 2، نتوقع الحصول على الترخيص الرئيس في الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، يجب الإدراك أن القرار بالطبع، يتم اتخاذه من قبل المنظم الهنغاري، والحكومة الهنغارية، وهنا لديهما الكلمة الأخيرة "، لافتا في هذا السياق إلى أنه "من أجل الحفاظ على وتيرة البناء والعمل ضمن المواعيد النهائية التعاقدية، بالطبع، نود كثيرا إصدار هذا الترخيص في الأشهر المقبلة".

وكان جانوس سولي، الوزير الهنغاري بدون حقيبة المسؤول عن مشروع "باكس 2" قد أشار في أبريل الماضي إلى أن موردي المعدات الدوليين قد أكدوا لهنغاريا أنهم سيواصلون العمل في مشروع محطة الطاقة النووية، وأن شركة "باكس 2" حصلت على تراخيص بناء لأكثر من نصف أعمال البناء والتركيب، وسيتم إصدار وثائق جديدة قريبا، ما يسمح للمشروع بالانتقال إلى المرحلة الثانية. ولا تزال هنغاريا في انتظار إصدار ترخيص لبناء المحطة، فيما ذكر رئيس الوزراء فيكتور أوربان في فبراير الماضي، أن البلاد تعول على تسلمه السريع، ما سيسمح بالانتقال إلى مرحلة البناء.

وتوجد في الوقت الحاضر، محطة طاقة نووية وحيدة في هنغاريا، باكس، التي تم بناؤها وفقا للتصميم السوفيتي، وبها أربع وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-440" بسعة إجمالية تبلغ حوالي 2 غيغاوات، فيما وافق البرلمان الهنغاري في عام 2009 على بناء وحدتين جديدتين للطاقة في هذه المحطة النووية، لكن الإجراءات المطولة للمفوضية الأوروبية أثرت على توقيت البناء.

وأفادت التقارير بأن تكلفة هذا المشروع حوالي 12.5 مليار يورو، وقد وقعت شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية عقودا لاستكمال محطة الطاقة النووية في ديسمبر 2014. وفي مارس من نفس العام، وقعت روسيا وهنغاريا اتفاقية بشأن قرض طويل الأجل يصل إلى 10 مليارات يورو.

المصدر: إنترفاكس