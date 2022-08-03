ماذا سيحدث في اجتماع مجموعة "أوبك+" اليوم؟

تعقد دول مجموعة "أوبك+" اليوم الأربعاء سلسلة من الاجتماعات لتحديد معالم الاتفاق، الذي يهدف للحد من إنتاج النفط للدول المشاركة لشهر سبتمبر المقبل.

وفي المرحلة الأولى سيجتمع أعضاء لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+" في الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، وبناء على تحليل لسوق النفط العالمية سيقدمون توصية بشأن معدلات الإنتاج للشهر القادم.

وعقب ذلك في الساعة 14:30 بتوقيت موسكو، ينطلق اجتماع لجميع رؤساء وفود الدول المشاركة في الاتفاق على شكل مؤتمر عبر الفيديو، والذين سيتخذون قرارا نهائيا بشأن مصير الصفقة لشهر سبتمبر المقبل.

وتترقب أسواق النفط نتائج الاجتماع ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه أسواق النفط لضغوطات من احتمال زيادة الطلب على الخام ومخاوف من دخول اقتصادات كبرى في مرحلة الركود الاقتصادي الأمر الذي سيؤثر على الطلب.

المصدر: RT + برايم