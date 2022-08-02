السعودية.. تشكيل هيئة خاصة لتسويق الاستثمار في الخارج

أصدر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه يوم الثلاثاء قرارا بتشكيل "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، لحفز التنمية وجذب الاستثمارات.

ووفقا لما أعلنه "برنامج التحول الوطني"، فإن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار" تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات، والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وتسويق السعودية لتكون وجهة استثمارية جاذبة في كافة القطاعات.

وتتمثل أهداف الهيئة في "تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار"، و"إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى السعودية"، و"إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محليا ودوليا للتعزيز من جاذبية الاستثمار في السعودية"، و"إدارة منصة "استثمر في السعودية" الإلكترونية"، و"تشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي"، و"دعم أنشطة تسويق استثمارات السعودية.

وفي السياق، أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح أن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في السعودية.

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليميا وعالميا، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.

وثمن المهندس الفالح اهتمام القيادة في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، موضحا أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يعد إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن شأنه الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية