نيويورك.. الرقابة المالية تغرّم تطبيق Robinhood بـ30 مليون دولار
Gettyimages.ru MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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فرضت وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك الأمريكية غرامة قدرها 30 مليون دولار على تطبيق Robinhood الاستثماري لانتهاكه قوانين مكافحة غسيل الأموال، والأمن السيبراني.
وتعتبر هذه أول غرامة تصدرها الهيئة التنظيمية لشركة تعمل في مجال العملات المشفرة.
ووفقا وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، لم تدعم منصة Robinhood لتداول العملات الرقمية البرامج اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الإلكترونية بالشكل المطلوب.
وارتفعت أسهم Robinhood بنسبة 0.3٪ في تعاملات اليوم الثلاثاء.
وتراجع رأس مال الشركة بنسبة 49٪ منذ بداية العام، لتصل إلى 7.89 مليار دولار.
المصدر: إنترفاكس