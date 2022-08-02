المغرب يكسب تحكيما دوليا في ادعاء شركة ألمانية

كسب المغرب دعوى دولية أقامتها ضده شركة ألمانية طالبت الرباط بنحو 20 مليون يورو، بعد ثلاث سنوات ونصف من التحكيم.

وذكر موقع صحيفة "هسبريس" المغربية أنها حصلت على معطيات رسمية تؤكد أن المغرب كسب معركة التحكيم الدولي "لأن اتهامات الشركة الألمانية لا أساس لها من الصحة".

وأوضح الموقع أن الشركة الألمانية "شولز هولدينغ" وضعت شكايتها ضد المغرب أمام "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" التابع للبنك الدولي، بداية سنة 2019، بسبب اتخاذه قرارات اعتبرتها الشركة "مُضرة بنشاط فرعها في المملكة".

وطالبت الشركة الألمانية المشتغلة في مجال تدوير المعادن الحديدية، في البداية بـ60 مليون يورو تعويضا عن الضرر، وخفضت المبلغ إلى 20 مليون يورو أمام المحكمة، وذلك بناء على اتفاق وقعته المغرب وألمانيا سنة 2001، ويتعلق بالتشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات.

وحسب الموقع فإن المحكمة التي عُينت للنظر في القضية رفضت جميع مطالب الشركة الألمانية، وحكمت عليها بتعويض جزء مهم من تكاليف التحكيم التي تكبدها المغرب جراء الشكاية، والشرطة مطالبة بتقديم مليون يورو للمغرب تعويضا عن تكاليف التحكيم.

وأشار الموقع إلى أن المغرب طرف في 4 قضايا تحكيمية لدى "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار"، هي لشركات إسبانية، وفرنسية، وأمريكية.

المصدر: "هسبريس"