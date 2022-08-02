G7 تدرس فرض حظر كامل على نقل النفط الروسي

أفادت دول مجموعة السبع الكبار، اليوم الثلاثاء، بأنها تدرس فرض حظر كامل على الخدمات التي تسمح بنقل النفط والمنتجات النفطية الروسية.

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وقالت مجموعة الدول في بيان: "لا نزال ملتزمين بالنظر في مجموعة من الأساليب، بما في ذلك خيارات فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تسمح بنقل النفط الخام والمنتجات النفطية البحرية الروسية في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم شراء النفط بسعر (محدد) أو أقل من السعر الذي يتم الاتفاق عليه مع الشركاء الدوليين".

كذلك أشارت الدول في بيان إلى أن مجموعة السبع، إلى جانب الإجراءات التقييدية، ستدرس الآليات التي تسمح للدول الضعيفة بالحفاظ على الوصول إلى أسواق الطاقة، بما في ذلك من روسيا.

وفي وقت سابق حذرت روسيا من أن فرض قيود على نفطها سيساهم في رفع أسعار الخام كما أنها لن تبيع نفطها بسعر دون التكلفة.

المصدر: RT + نوفوستي