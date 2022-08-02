قفزة جديدة لجواز السفر الإماراتي

قفز جواز السفر الإماراتي مجددا باعتباره الأقوى عالميا، وحقق 3 نقاط جديدة للتأشيرة الحرة في أقل من شهر، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان".

وقالت الصحيفة، إن جواز السفر الإماراتي يمكن حامله من دخول 174 دولة حول العالم (119 دولة بدون تأشيرة، و55 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول) وبنسبة تزيد على 88% من دول العالم.

كما قلص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة إلى 24 دولة فقط من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، وذلك وفق آخر تحديث لموقع "باسبورت إندكس" (passport index).

ووسع الجواز الإماراتي الفارق بينه وبين المركز الثاني في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم إلى 4 نقاط للتأشيرة الحرة، خفض عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة بنسبة 12%.

وكان جواز السفر الإماراتي قبيل انتشار جائحة كورونا وحتى بدايات العام 2020، احتفظ بالمركز الأولى عالميا من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع باسبورت إندكس وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في مطلع ديسمبر 2018، وكان يتيح الجواز لحامله دخول 178 دولة، منها 118 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و60 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.

المصدر: البيان