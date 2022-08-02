بوتين يشيد بالسندات الخضراء ويدعو لاستخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أداة مثل طرح السندات الخضراء لجذب التمويل للمشاريع الكبيرة يمكن تعميمها مشاريع في مختلف المجالات.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع مع رئيس هيئة "المشغل البيئي الروسي" دينيس بوتسايف اليوم الثلاثاء، حيث قدم بوتسايف تقريرا عن نتائج عمل الهيئة.

وقال بوتين، إن السندات الخضراء أداة جيدة يمكن تكرارها، ربما في قطاعات أخرى.

بدوره قال بوتسايف، إن السندات الخضراء تسمح الآن بإنشاء "دعامة مالية فريدة"، إذ يتم جذب 10 روبلات من السوق مقابل روبل واحد من الميزانية الحكومية لتمويل المشاريع.

وأضاف، أنه لاستخدام أموال الميزانية بشكل فعال أكثر تم اقتراح طرح سندات "المشغل البيئي الروسي" (سندات خضراء) في السوق، مشيرا إلى وجود طلب مرتفع إلى حد ما على أدوات الاستثمار هذه.

وقال إنه في الوقت الحالي، تم تسجيل إصدار لأول 100 مليار روبل، والطلب من المؤسسات المالية، وفقا للمعطيات الأولية، هو ضعف المبلغ المذكور.

المصدر: نوفوستي