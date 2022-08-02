بلجيكا تجمد أصولا روسية بأكثر من 50 مليار يورو

ذكرت صحيفة "نيفسبلاد" نقلا عن وزارة المالية في بلجيكا، أنه تم تجميد 50.5 مليار يورو من الأموال الروسية المملوكة لأفراد وشركات خاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر في بلجيكا.

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ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإن الأموال مملوكة لأفراد وشركات وهياكل أخرى خاضعة للعقوبات المفروضة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن حكومة جمهورية الجبل الأسود، باشرت في تجميد العقارات المملوكة للمواطنين الروس على أراضيها.

المصدر: تاس