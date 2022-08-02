الكشف عن موعد وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى اسطنبول

تبحر أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية بنجاح عبر "ممر الحبوب"، ومن المخطط أن تصل إلى ميناء اسطنبول في تركيا عند منتصف الليل.

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ومن المقرر أن يتم تفتيش السفينة من قبل وفد مكون من ممثلين عن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وانطلقت صباح أمس الاثنين من ميناء أوديسا بأوكرانيا أول سفينة حاملة 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان، والسفينة تبحر تحت علم سيراليون.

ويظهر من خدمة تتبع حركة السفن (marinetraffic) أن السفينة تتجه إلى ميناء طرابلس في لبنان، ومن المتوقع أن تصل الوجهة النهائية الأربعاء (03 أغسطس 2022).

ويمكن تتبع حركة السفينة من خلال الرابط التالي:

(www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:467899/zoom:10)

وفي 22 يوليو الماضي، تم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

المصدر: RT