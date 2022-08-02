معدل التضخم في كوريا الجنوبية يبلغ في يوليو أعلى مستوى له منذ عام 1998

أعلنت إدارة الإحصاء الوطني في كوريا الجنوبية، أن معدل التضخم في الجمهورية ازداد في يوليو بنسبة 6.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وذكرت الإدارة في بيانها اليوم، أن هذه أكبر زيادة لهذا المؤشر منذ نوفمبر 1998.

ومقارنة بشهر يونيو، ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.5٪. وفي يونيو من هذا العام، بلغ معدل نمو الأسعار 6٪ مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، في مايو من هذا العام - 5.4٪.

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من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن من بين أسباب ارتفاع التضخم، هناك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية.

ونقلت الوكالة عن ممثل إدارة الإحصاء أوه أون سون قوله: "هناك عوامل كثيرة تؤثر على التضخم، وغالبيتها عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية. ولكن في الفترة الأخيرة نلاحظ أن العوامل الخارجية المزعزعة للاستقرار أخذت تخف وتضعف".

ونوه بأن معدل التضخم الأساسي، الذي لا يأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بلغ 3.9٪ في يوليو.

المصدر: تاس