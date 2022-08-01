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تجاوزت فرنسا.. إيطاليا الشريك التجاري الأول لتونس

مال وأعمال

تجاوزت فرنسا.. إيطاليا الشريك التجاري الأول لتونس
Gettyimages.ru
إيطاليا وتونس
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أصبحت إيطاليا الشريك التجاري الأول لتونس، حيث بلغ حجم تبادلهما التجاري 10.782 مليار دينار، بواقع 3.43 مليار يورو بين يناير ويونيو 2022.

وبذلك، احتلت إيطاليا لأول مرة المرتبة الأولى بارتفاع بنسبة 27.24٪ مقارنة بسنة 2021، وهي نسبة لم تسجل منذ الاستقلال.

وأعلنت ذلك وكالة الأنباء الإيطالية "Agenzia Nova" نقلا عن معهدي الإحصاء في تونس وإيطاليا.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة مبادلات بلغت 3.34 مليار يورو، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة مبادلات تصل 1.82 مليار يورو، أما المرتبة الرابعة فقد احتلتها الصين بـ 1.35 مليار يورو.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية + "موزاييك"

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