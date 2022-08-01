النفط العراقية تكشف ثمن برميل النفط المصدر إلى الخارج

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة ليوليو الماضي، وبحسب بيانات أولية لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغ مجموع الإيرادات 10.608 مليار دولار.

وكشفت البيانات عن أن معدل الكميات اليومية بلغ (3) مليون و(303) ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (103.60) دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام في الشهر المذكور وصلت إلى (102) مليون (385) ألفا و( 49 ) برميلا".

كذلك أشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليونا و(965) ألفا و(94) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(344) ألفا و(536) برميلا.

المصدر: RT