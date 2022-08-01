مانتوروف يعلن عن انخفاض حاد في أسعار الفولاذ العالمية

قال نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف في لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين حول تطوير قطاع التعدين الروسي إن أسعار الفولاذ العالمية تنخفض بشكل حاد على خلفية التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وأشار مانتوروف، الذي يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة، إلى أن الوضع مع المعادن غير الحديدية أفضل، حيث استقرت أسعار الألمنيوم والنحاس والنيكل عند مستوى نهاية عام 2020.

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وأضاف: " على خلفية التباطؤ في الاقتصاد العالمي، تشهد أسعار الفولاذ والحديد الصلب العالمية انخفاضا حادا. بالإضافة إلى ذلك في الأسواق الجديدة بالنسبة لنا، تضطر شركات التعدين الروسية إلى البحث عن الزبائن وتقديم تخفضيات في السعر. ووفقا لسعر صرف الروبل الحالي، تبدو عمليات التصدير إلى الخارج غير مربحة للغاية، وفي بعض الأماكن تكون غير مجدية من الناحية الاقتصادية بتاتا. الوضع أفضل إلى حد ما بالنسبة لمجموعة المعادن غير الحديدية، والتي يزداد الطلب عليها في الأسواق العالمية. استقرت أسعار الألمنيوم والنحاس والنيكل عند مستوى نهاية عام 2020".

وأشار مانتوروف إلى أن بعض شركات التعدين الروسية عملت بخسارة في يونيو ويوليو.

المصدر: تاس