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الدولار يصل إلى مستوى تاريخي في مصر لأول مرة والريال السعودي يسجل مستوى جديدا

مال وأعمال

الدولار يصل إلى مستوى تاريخي في مصر لأول مرة والريال السعودي يسجل مستوى جديدا
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وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، إلى مستوى تاريخي في مصر، حيث تجاوز سعر الـ19 جنيها ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

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ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.89 جنيه للشراء، 19.84 جنيه للبيع، أما سعره في البنك الأهلي المصري وصل إلى 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل سعر إلى 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

وكشفت بيانات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ليتخطى 5 جنيهات للمرة الأولى في مصر.

وبحسب بيانات البنوك الحكومية، ارتفع سعر الريال السعودي لمستوى 5.05 جنيه في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك مصر.

المصدر: القاهرة 24

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