إطلاق رحلات جوية مباشرة من الأردن إلى سوتشي الروسية

هبطت أمس الأحد أول رحلة في مطار سوتشي بروسيا من الأردن، ويتم تنظيم الرحلات الجوية المباشرة بين المملكة ومنتجع سوتشي في إطار مشروع لجذب السياح إلى الأردن.

وقالت السفارة الروسية في الأردن في بيان لها: "انطلقت أول رحلة أمس على مسار (عمان - سوتشي)، ويتم تنظيم الرحلات الجوية المباشرة بين الأردن وروسيا في إطار المشروع السياحي الدولي "كارافان"، يتم تنفيذ المشروع من قبل المنظمة غير الحكومية (Eurasian Dialogue)".

🎉🎉🎉 The first flight took place yesterday on the route #Amman-#Sochi-Sochi-Amman. Direct flights between #Jordan and Russia are organized within the framework of the international tourist project "Caravan". The project is being implemented by the NGO "Eurasian Dialogue”.🇷🇺🇯🇴 pic.twitter.com/Y63Xd14Cym — Russia in Jordan (@RusEmbJordan) August 1, 2022

من جهته اعتبر مدير عام شركة "فلاي جوردن" ابراهيم شاتي، أن هذه الخطوه مهمة جدا في مسيرة الشركة لجلب السياح الروس إلى الأردن وذلك لدعم القطاع السياحي والاقتصاد الأردني الذي تسعى الشركة دائما اليه.

وأشار شاتي إلى أن طيران فلاي خلال السنوات السابقة قد هبط في أكثر من مطار ومن أهمها إسبانيا وبلغاريا وجورجيا والبوسنة والهرسك والقاهرة ولبنان، وهذا غير الوجهات اليومية إلى اسطنبول وأنتاليا وطرابزون وشرم الشيخ الذي اعتاد عليها المسافرين مع الشركة.

المصدر: RT + الغد