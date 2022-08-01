نقيب أصحاب الأفران المستقيل: الكابوس انتهى في لبنان والخبز أصبح متوفرا

بعد أزمة شهدها لبنان لأكثر من أسبوع، أكد نقيب أصحاب الأفران المستقيل، علي إبراهيم، أن "الكابوس انتهى، والخبز أصبح متوفرا في الأفران كافة على مختلف الأراضي اللبنانية".

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وفي حديث لإذاعة صوت لبنان، قال علي إبراهيم: "لمحاسبة من تسبب في أزمة الخبز المفتعلة عن سابق تصور وتصميم، كي لا نعود الى الطوابير من جديد".

وكانت مختلف المناطق اللبنانية قد شهدت أزمة كبيرة في توفر الخبز المدعوم من الحكومة، حيث اضطر اللبنانيون للوقوف في الطوابير أمام الأفران لأخد كمية محددة من الخبز، وسط أزمة عالمية بخصوص القمح، وأزمة محلية في لبنان، جراء الانهيار الذي يهز البلاد.

يذكر أن أزمة الطحين تفاقمت في لبنان بوقت سابق، مع إقفال سبع مطاحن من أصل 11 مطحنة، بسبب نفاد القمح المدعوم وعدم استجابة وزارة الاقتصاد والتجارة لطلب النقابة بإصدار أذونات تسليم الطحن للأفران تحدد اسم المطحنة وكمية الطحين المخصصة لكل فرن.

المصدر: RT + "صوت لبنان"