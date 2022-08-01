دراسة: أسعار 2.4 ألف سلعة في اليابان سترتفع في أغسطس

جاء في دراسة نشرها مركز الأبحاث الياباني Teikoku Databank، أن أسعار الكثير من المنتجات والسلع في البلاد، سترتفع وتزداد بشكل كبير في الفترة القريبة المقبلة.

وذكرت معطيات الدراسة، أن أسعار 2431 نوعا من المنتجات سترتفع هناك في شهر أغسطس، في أكتوبر – ستشمل الزيادات ستة آلاف سلعة إضافية.

ووفقا للدراسة، سيكون شهر أكتوبر شهرا قياسيا لارتفاع أسعار المواد الغذائية - حيث ستنمو أسعار ستة آلاف مادة غذائية. وبشكل إجمالي، خلال الخريف من سبتمبر إلى نوفمبر، سترتفع أسعار حوالي ثمانية آلاف منتج من المواد الغذائية.

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ونوهت الدراسة، بأن نفس الزيادات حدثت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وبشكل عام سترتفع في العام الحالي، أسعار حوالي 20000 سلعة من المنتجات.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط نمو الأسعار في اليابان، يبلغ 14%.

ويعتقد مركز الأبحاث الياباني المذكور، أن الارتفاع في الأسعار كان حتى الآن بسبب الزيادة في الأسعار العالمية للحبوب والوقود، ولكن بدءا من الصيف وما بعده، "يضاف إلى ذلك انخفاض حاد في سعر صرف الين، والذي انخفض في وقت ما الى مستوى 140 ينا للدولار مع ارتفاع اسعار الواردات".

المصدر: نوفوستي