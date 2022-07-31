صحيفة هولندية: قلق بين السكان وسط تزايد الطلب على الحطب

قالت صحيفة De Volkskrant الهولندية، إنه على خلفية ارتفاع أسعار الغاز وخطر عدم كفايته في السوق بدأ سكان هولندا في شراء الحطب للمواقد، وبسبب هذا الطلب المرتفع، أخذت هذه السلعة تختفي.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد وونديرينك، أحد موردي الحطب، أن سكان البلاد بدأوا هذا العام في شراء الحطب في الصيف، أي قبل حلول موسم البرد بكثير. وأعرب عن خشتيه من أن يختفي الحطب من السوق في منتصف الصيف، بسبب الطلب الذي ظهر عليه وسط ارتفاع أسعار الغاز.

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وقال: "نلاحظ أن القلق أخذ ينتشر بين الناس. عادة يبدأ عملاؤنا في طلب الحطب في سبتمبر فقط. بالإضافة إلى ذلك، هذا العام، يطلب الزبائن كميات إضافية من الحطب تحسبا لتطور الأحداث".

وأشار إلى أنه بسبب عدم الاستقرار في سوق الغاز، يتحول سكان هولندا بشكل متزايد إلى المواقد الخشبية والمدافئ.

بالإضافة إلى ذلك، وسط ارتفاع الطلب على الحطب، يتقلص العرض بسبب القتال في أوكرانيا والسياسة الجديدة لمديرية الغابات الحكومية.

وشدد ديفيد وونديرينك، على أن كل ذلك يؤثر بشكل كبير على الأسعار. ونوهت الصحيفة بأن المتر المكعب من الخشب في هولندا بات يكلف حاليا 165 يورو، وهو ما يزيد بمقدار 50 يورو عن أسعار العام الماضي.

المصدر: سبوتنيك