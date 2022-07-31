طهران: جزء من مذكرة التفاهم مع روسيا البالغة قيمتها 40 مليار دولار أصبح على عتبة التنفيذ

أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن جزءا من مذكرة التفاهم بين إيران وروسيا، التي تلبغ قيمتها 40 مليار دولار، أصبح على عتبة التنفيذ.

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وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي: "من المواضيع التي نوقشت خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لطهران، كان التعاون بين إيران وروسيا في مجال تقنية استخدام احتياطيات الحقول المشتركة، وهذا الأمر يخدم مصالحنا الوطنية".

وأضاف أبو الفضل عموئي: "تم توقيع مذكرة بقيمة 40 مليار دولار بين الجانب الروسي ووزارة النفط الإيرانية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل تحولها الى مشروع عقد بين الجانبين، لكن رغم ذلك جزء من هذه الوثيقة على عتبة التنفيذ".

المصدر: "SNN وكالة انباء الطالب الإيرانية"