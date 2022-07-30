ارتفاع الصادرات التركية إلى روسيا في يونيو بنسبة 46%

قال معهد الإحصاء التركي إن صادرات البضائع التركية إلى روسيا في يونيو زادت بنسبة 46% مقارنة بعام 2021 وبنسبة 52% عن الشهر الماضي.

وبحسب البيانات المنشورة، كسب الأتراك حوالي 791.4 مليون دولار في يونيو، بينما بلغ هذا المبلغ في مايو 518.8 مليون دولار.

ومن بين سلع التصدير الأكثر تصدرا، الفواكه والمكسرات. كما ازدادت مبيعات السيارات والمعدات والمكونات الضرورية بشكل ملحوظ.

وبحسب الخبراء، إذا استمرت الدول الأوروبية في خفض الإمدادات بسبب العقوبات، فقد تحتل تركيا المركز الرابع أو الخامس في قائمة أكبر الدول المصدرة لروسيا، بعد الصين وبيلاروس وألمانيا وكازاخستان.

بالإضافة إلى ذلك، بين يناير ويونيو، كانت روسيا رائدة في عمليات التوريد إلى تركيا، فقد وصلت إلى 27.7 مليار دولا، أي ما يقرب من 16 في المائة من إجمالي الواردات الروسية.

المصدر: نوفوستي