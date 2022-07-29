ما هي الطاقة الإنتاجية الفائضة للسعودية وماذا ننتظر من "أوبك+".. خبير يتحدث لـRT عن مستقبل النفط

تحدث الخبير في شؤون الطاقة بوريس مارتسينكيفيتش، عن الأوضاع في سوق النفط العالمية، ولاسيما في ضوء انعقاد مجموعة "أوبك+" الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع في سوق الطاقة.

وقال الخبير في مقابلة مع RT ضمن "برنامج نيوزميكر" اليوم الجمعة، أنه من المستبعد أن تقوم السعودية بزيادة إنتاجها النفطي، إذ أن الرياض مهتمة بالإبقاء على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وهي ليست مهتمة بخفض الأسعار.

وأشار الخبير إلى أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أجرى لقاء اليوم في الرياض مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وعن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدول منتجة للنفط من "أوبك" مثل السعودية والإمارات، لفت الخبير إلى أن السعودية قادرة في غضون 90 يوما على زيادة إنتاجها النفطي بواقع 1.2 مليون برميل يوميا والإمارات بواقع 800 ألف برميل يوميا.

وتعتزم دول مجموعة "أوبك+" في 3 أغسطس 2022 عقد اجتماع لبحث مستقبل اتفاقية "أوبك+"، التي تهدف للحد من الإنتاج لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

المصدر: RT