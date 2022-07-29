"أدنوك" الإماراتية تعلن عن "اكتشاف كبير" للغاز الطبيعي في أبو ظبي

أعلنت شركة بترول أبو ظبي (أدنوك) عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في أبو ظبي، يتراوح احتياطيه بين تريليون، و1.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن ذلك "الاكتشاف الكبير" يأتي بعد اكتشاف أولي في المكامن الأقل عمقا أُعلن عنه في فبراير الماضي، "ما يجعل إجمالي الاحتياطيات لكلا الاكتشافين يصل إلى حوالي 2.5-3.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز".

وأوضحت الوكالة أن "أدنوك" أعلنت عن ثاني اكتشاف من موارد الغاز الطبيعي في أول بئر استكشافية ضمن امتياز المنطقة البحرية رقم 2 في أبوظبي، التي تديرها شركة "إيني" الإيطالية للطاقة ".

وأضافت أنه تمت ترسية ذلك الامتياز عام 2019 على تحالف تقوده الشركة الإيطالية، ويضم شركة "بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، كجزء من جولة العطاءات التنافسية الأولى لشركة "أدنوك".

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" ياسر سعيد المزروعي أن ذلك "الاكتشاف المهم" يسلّط الضوء على النجاح المستمر الذي يحققه برنامج "أدنوك"، وأضاف: "نحن سعداء بما أبدته شركتا "إيني" و"بي تي تي" من رغبة في استكشاف موارد التكوينات العميقة ذات الإمكانيات الواعدة. ونتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لاستغلال الإمكانات الهائلة لموارد أبوظبي الهيدروكربونية بشكل مستدام".

ويضاف الاكتشاف الأخير إلى ما أعلنت عنه "أدنوك" في مايو 2022 من اكتشاف حوالي 100 مليون برميل من النفط في امتياز المنطقة البرية رقم "3" في أبوظبي الذي تديره شركة "اوكسدينتال"، وإعلانها كذلك في شهر ديسمبر2021 عن تأكيد اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي في امتياز المنطقة البرية رقم 4 الذي تديره شركة "انبكس"/"جودكو".

المصدر: "وام"