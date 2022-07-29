"غازبروم" تنجح في التعامل مع حريق في أنبوب غاز

أعلنت شركة "غازبروم ترانس غاز"، اليوم الجمعة، أنه تم التعامل مع حريق اندلع في جزء من خط أنابيب الغاز بين مدينتي بخارى وأورال في منطقة تشيليابينسك الروسية.

وأشارت "غازبروم ترانس غاز"، وهي شركة تابعة لـ"غازبروم"، إلى أن إمدادات الوقود الأزرق استمرت بالكميات المخطط لها عبر خطوط أنابيب أخرى.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: "في 29 يوليو 2022 الساعة 09.27 بتوقيت موسكو في منطقة تشيسمينسكي في منطقة تشيليابينسك على مقطع من خط أنابيب الغاز الرئيسي" بخارى - أورال "، حدث انخفاض في ضغط خط الأنابيب مع اندلاع حريق. ولم تقع إصابات وتم التعامل مع الحادث".

وقالت الشركة الروسية في بيان، إن الفرق المختصة باشرت في أعمال الصيانة مكان الحادث، كذلك تم تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي