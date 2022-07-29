وزير الاقتصاد: الاقتصاد الروسي أفضل من توقعاتنا

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، بأن "الوضع في الاقتصاد الروسي أفضل من توقعاتنا في الربيع الماضي، لكن النشاط الاستهلاكي لا يزال منخفضا".

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وأشار الوزير إلى أن حجم الواردات السلعية إلى روسيا عبر دول ثالثة (الاستيراد الموازي) بلغ قرابة 4 مليارات دولار.

وأظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية "حول الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي" أن الاقتصاد الروسي انخفض في يونيو 2022 بنسبة 4.9% على أساس سنوي وتراجع بنسبة 4% على مدى 6 أشهر من 2022.

وعند مقارنة أداء الاقتصاد الروسي مع العام 2020 خلال الجائحة نجد أن الاقتصاد الروسي في يونيو 2022 تراجع بوتيرة أقل من الجائحة.

المصدر: RT + برايم