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وزير الاقتصاد: الاقتصاد الروسي أفضل من توقعاتنا

مال وأعمال

وزير الاقتصاد: الاقتصاد الروسي أفضل من توقعاتنا
صورة تعبيرية
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صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، بأن "الوضع في الاقتصاد الروسي أفضل من توقعاتنا في الربيع الماضي، لكن النشاط الاستهلاكي لا يزال منخفضا".

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كيف كان أداء الاقتصاد الروسي في النصف الأول من 2022؟
كيف كان أداء الاقتصاد الروسي في النصف الأول من 2022؟

وأشار الوزير إلى أن حجم الواردات السلعية إلى روسيا عبر دول ثالثة (الاستيراد الموازي) بلغ قرابة 4 مليارات دولار.

وأظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية "حول الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي" أن الاقتصاد الروسي انخفض في يونيو 2022 بنسبة 4.9% على أساس سنوي وتراجع بنسبة 4% على مدى 6 أشهر من 2022.

وعند مقارنة أداء الاقتصاد الروسي مع العام 2020 خلال الجائحة نجد أن الاقتصاد الروسي في يونيو 2022 تراجع بوتيرة أقل من الجائحة.

المصدر: RT + برايم

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