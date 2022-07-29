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برميل النفط يصعد إلى أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع

مال وأعمال

برميل النفط يصعد إلى أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بأكثر من 3% فوق مستوى 110 دولارات، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو الجاري.

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وبحلول الساعة 16:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.69% إلى 99.98 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.82% إلى 110.16 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من تراجع معروض الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

المصدر: RT + برايم

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