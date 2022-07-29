فرنسا تخطط لملئ مرافق تخزين الغاز بنسبة 100% بنهاية الصيف

تعتزم الحكومة الفرنسية ملئ منشآت التخزين في البلاد إلى 100% بنهاية الصيف وفقا لما صرح به رئيس الوزراء، أوليفييه فيران، اليوم الجمعة.

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وتابع رئيس الوزراء الفرنسي: "لقد خفضت روسيا بشكل كبير من إمداداتها للغاز.. إلا أننا نستخدم كل ما نملك من وسائل لتقليل اعتمادنا على الغاز والنفط الروسي، بما في ذلك تسريع ملئ مرافق تخزين الغاز لدينا، والتي أتوقع أن تمتلئ بنسبة 85% بحلول نهاية الصيف، لكنني ما زلت أرغب في أن تمتلأ بنسبة 100% في هذا التوقيت".

في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشيت، في وقت سابق، أنه من المخطط ملئ منشآت تخزين الغاز الاستراتيجية في البلاد بالكامل بحلول 1 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي