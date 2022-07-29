وزير الزراعة الروسي يتوقع أن تجمع روسيا 40 مليار دولار من الصادرات الغذائية

صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، بأنه من المتوقع أن تصل قيمة صادرات المجمع الصناعي الزراعي الروسي في العام 2022 إلى حوالي 40 مليار دولار.

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وجاء تصريح الوزير الروسي للصحفيين اليوم الجمعة بمناسبة يوم الحقل لعموم روسيا.

وقال باتروشيف: "نتوقع أن يصل حجم عمليات التسليم إلى الخارج إلى حوالي 40 مليار دولار"، ووفقا له تشهد روسيا زيادة هذا العام في جميع الاتجاهات تقريبا فيما يتعلق بالصادرات الزراعية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تزال المصدر الأول للقمح في العالم. وأشار إلى أن روسيا كانت حتى وقت قريب تشتري القمح، وهي تبيعه الآن.

المصدر: نوفوستي