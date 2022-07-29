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مصر.. الكشف عن الزيادة المتوقعة لأسعار تذاكر المترو

مال وأعمال

مصر.. الكشف عن الزيادة المتوقعة لأسعار تذاكر المترو
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كشف مصدر مطلع بوزارة النقل في مصر، الزيادة المقترحة لأسعار تذاكر المترو الجديدة، وذلك بالتزامن مع بداية شهر أغسطس المقبل.

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وأوضح المصدر خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن "الزيادة المقترحة ستشمل إضافة مرحلتين جديدتين إلى جانب المراحل الثلاث القديمة، لتصبح الزيادة المقترحة المرحلة الأولى 9 محطات بـ 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، المرحلة الثانية 16 محطة بـ8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، والمرحلة الثالثة 23 محطة 11 جنيها، والمرحلة الرابعة 29 محطة بـ14 جنيه، والمرحلة الخامسة 39 محطة 19 جنيها".

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير قد قال إنه تم اتخاذ قرار برفع أسعار تذاكر المترو والقطارات بداية من أول أغسطس المقبل، وأن الأمر ينتظر مصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية.

المصدر: القاهرة 24

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