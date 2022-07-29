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نوفاك بعد اجتماعه بالرياض: روسيا والسعودية ملتزمتان بأهداف "أوبك+"

مال وأعمال

نوفاك بعد اجتماعه بالرياض: روسيا والسعودية ملتزمتان بأهداف
Globallookpress
صورة من الأرشيف - وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا والسعودية ملتزمتان بأهداف اتفاقية "أوبك+" للحفاظ على استقرار سوق النفط واستعادة توازنها.

وجاء التصريح بعد محادثات أجرها المسؤول الروسي اليوم الجمعة في الرياض مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وقبل ذلك أفادت وزارة الطاقة السعودية بأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أجرى محادثات في الرياض مع نائب رئيس الوزراء الروسي.

وقالت الوزارة في تغريدة في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بحث وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان مع نوفاك آخر التطورات المتعلقة بعمل اللجنة الحكومية الدولية وإمكانية التعاون بين الدول في إطارها".

نوفاك بعد اجتماعه بالرياض: روسيا والسعودية ملتزمتان بأهداف
وزارة الطاقة السعودية

المصدر: برايم + RT

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