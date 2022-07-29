وزير الطاقة اللبناني: نريد الكهرباء على الفور

قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، إن مسألة ​ترسيم الحدود البحرية​ مع إسرائيل واستخراج النفط مهمة جدا لمستقبل البلاد، مؤكدا أننا "نريد الكهرباء على الفور".

وشدد فياض في حديث لصحيفة "الجمهورية" على أنه سيصارح رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هولشتاين، عندما يلتقي به بعد ظهر الأحد المقبل، و"سأقول له إن مسالة ​ترسيم الحدود البحرية​ واستخراج النفط مهمة جدا لمستقبل لبنان، إلا أننا في الوقت نفسه نريد الكهرباء على الفور، ولا نستطيع أن ننتظر أكثر بعد مرور سنة على عملنا الدّؤوب والمتواصل في هذا الملف الحيوي والدقيق".

ورأى أن "أمام لبنان فرصة ذهبية يجب أن يستغلها لينال حقوقه في النفط والغاز وحاجته من الكهرباء، لافتا إلى أن "اللحظة مؤاتية لـ Package واحدة تجمع كل هذه الأمور"، مشيرا إلى أن "اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا، تبقى من حيث المبدأ الخيار الأنسب والأسرع، لأنها تحقق حلا مستداما بأفضل الأسعار، لكن المشكلة تكمن في طلبات ​البنك الدولي​ الذي سيتولى التمويل، وفي الحصول على التطمين الخطي النهائي من إدارة الخزينة الأمريكية، بعدم وجود تداعيات سلبية من ​قانون قيصر​ على هذه الاتفاقيات".

المصدر: "الجمهورية"