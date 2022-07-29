انخفاض صافي ربح شركة "آبل"

انخفض صافي ربح شركة "آبل" الأمريكية في الربع الماضي بواقع 2.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك ضمن البيانات المالية للشركة المنشورة أمس الخميس.

وفي فترة الثلاثة أشهر المشمولة بالتقرير المنتهية في 25 يونيو 2022، بلغ صافي ربح الشركة 19.442 مليار دولار، بينما كان هذا الرقم في نفس الفترة من عام 2021 عند مستوى 21.744 مليار دولار.

وتراجعت عائدات بيع أجهزة "آبل" بمقدار 0.5 مليار دولار، فيما زادت الإيرادات من تقديم خدمات متنوعة بمقدار 2 مليار دولار من حيث القيمة السنوية.

وحافظت هواتف "آي فون" الذكية على الريادة في المبيعات، ففي 3 أشهر تم بيع 40665 جهازا في جميع أنحاء العالم بزيادة 1095 جهازا عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن مبيعات الأجهزة الأخرى للشركة انخفضت.

وتأسست شركة "آبل" في العام 1976، وهي تصنع أجهزة iPhone وiPad وiMacs وMacBooks ومنتجات أخرى عالية التقنية. والشركة هي واحدة من أكبر الشركات في العالم.

المصدر: تاس